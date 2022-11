Les FAR inaugurent un commandement militaire à Al Hoceima

Les Forces armées royales ont inauguré un nouveau commandement militaire à Al Hoceima. Son champ d’action se situe entre Al Hoceima jusqu’à Moulay Bousselham, relevant de la région Rabat-Salé-Kenitra. Le commandement, et non une zone militaire comme ont signalé ce mardi des médias espagnols, est destiné à lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic de drogue ainsi qu’à suivre la circulation des navires dans la Méditerranée occidentale à partir des bases navales d'Al Hoceima et Ksar Sghir. La cérémonie d’installation du chef de ce commandement a connu la présence de l’inspecteur général de la Marine royale.

La création de ce commandement s’inscrit dans le cadre de «la réorganisation des unités des FAR afin de surmonter les défis auxquels le royaume est confronté, en particulier l'immigration irrégulière et les activités de contrebande», indique la Revue des FAR dans sa dernière édition. Des défis qui exigent «une bonne coordination des actions et une convergence des efforts entre les unités militaires et les autorités locales en vue de prendre des mesures rapides et efficaces le long du littoral». La même source ajoute que «son objectif est de garantir l'inviolabilité des frontières terrestres, aériennes et maritimes du Maroc avec une disponibilité totale et constante».

La réorganisation territoriale des FAR a commencé avec la création, en janvier, d’une nouvelle zone militaire, située à l’Est du royaume au contact direct avec l’Algérie.