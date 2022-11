Sahara : Le Polisario dépêche une délégation en Norvège

Alors qu’elle a voté pour la résolution 2654 du Conseil de sécurité, le Polisario tente de courtiser la Norvège. Le mouvement séparatiste a dépêché, la semaine dernière, une délégation pour rencontrer les responsables politiques et syndicaux à Oslo.

Ainsi, la délégation du Polisario, conduite par Abi Bouchraya Bachir, son «ambassadeur» pour l’Europe et l’Union européenne, a tenu une réunion au ministère norvégien des Affaires étrangères pour «passer en revue les derniers développements» de la question du Sahara. La délégation a également rencontré des parlementaires des deux principaux partis norvégiens ; le Parti travailliste au pouvoir et le Parti conservateur de l'opposition.

Les émissaires du Polisario ont également eu une réunion avec des dirigants du Landsorganisasjonen i Norge (LO), plus grande et plus influente des centrales syndicales norvégiennes ainsi que des organisations non gouvernementales. «La Norvège est un pays ami du peuple sahraoui et a des positions distinguées, en particulier en ce qui concerne le soutien du droit à l'autodétermination et la protection de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles», a confié Abi Bouchraya Bachir, dans une déclaration rapportée par les relais médiatiques du Front.

Sur le dossier du Sahara, les positions d’Oslo sont traditionnellement en faveur des thèses du Polisario, dont l’élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme dans la province. Rien qu’en avril 2020, la Norvège avait exprimé des «préoccupations» quant à la «situation des détenus sahraouis» suite à la pandémie du coronavirus, provoquant des grincements de dents à Rabat.

En mars 2016, le Fonds souverain norvégien avait annoncé avoir retiré toute participation dans la société irlandaise San Leon Energy, en raison de ses prospections pétrolières au Sahara. Six ans plus tôt, le pays nordique s’était même opposé à l’intégration du Sahara dans l’accord de libre-échange entre le Maroc et l’Union européenne.