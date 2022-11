Nîmes : Prison pour un agresseur qui s’est fait passer pour un musulman en criant «Allah Akbar»

Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné, lundi, un quadragénaire à 10 ans de prison pour l’agression d’une femme de 64 ans pour des faits datant du 28 octobre dernier. Selon Midi Libre, le prévenu avait tenté, le jour de l’agression, de se faire passer pour un musulman, en criant «Allah Akbar».

Le 28 octobre à Vergèze (sud du département du Gard), il avait frappé avec insistance à la porte de sa victime avant de la repousser à l’intérieur et en l’assaillant de de gifles et coups de poing et en lui ordonnant de lui remettre bijoux et argent liquide. La sexagénaire était alors menacée de mort en utilisant une arme blanche. Elle lui remet alors 30 euros qu’elle avait sur elle.

La victime est alors conduite à l’extérieur en direction d’un distributeur. Mais dans la rue, un couple à bord d’un véhicule s’arrête et la sexagénaire parvient finalement à s’échapper à son agresseur.

Durant l’audience, le prévenu a présenté ses excuses. «Ce sont toutes ces années (22 ans, ndlr) passées en détention qui m’ont mis un coup au cerveau !», a-t-il tenté de justifier son agression. Il a finalement été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans, conformément aux réquisitions, pour ensuite être conduit à la maison d'arrêt à l'issue de l'audience.