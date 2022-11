Sommet arabe : Abdelmadjid Tebboune allait se réunir avec Mohammed VI, annonce Lamamra

L’Algérie a réagi, lundi, à l'absence du roi Mohammed VI du Sommet arabe, qui se tient ces mardi et mercredi dans la capitale Alger. A l’image de son homologue marocain Nasser Bourita, le chef de la diplomatie algérienne a fait appel à la chaîne saoudienne Al Arabiya pour revenir sur plusieurs questions, dont l’absence du souverain.

«Nous avons fait un effort pour assurer la participation de tous les dirigeants arabes, et le peuple algérien souhaite la bienvenue à tous nos dirigeants. En ce qui concerne le Royaume du Maroc, vous avez remarqué qu'un envoyé spécial du Président de la République s'est déplacé dans la capitale, Rabat et a remis la lettre d'invitation», a déclaré Ramtane Lamamra. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a rappelé que le Maroc «a participé au niveau des ambassadeurs, et au niveau des ministres des affaires étrangères» aux réunions préparatoires. «Sur la base des messages et mémos annoncés, nous pensions que Sa Majesté le Roi Mohammed VI participerait personnellement à ce sommet, mais nous avons été informé ce matin que ça ne serait pas le cas», a-t-il ajouté.

«Il reste dans le pouvoir des historiens d'émettre leur jugement à l'avenir, s'il y a eu une occasion manquée pour le Maghreb arabe et l'action arabe commune. Si la réponse est oui, l'occasion a effectivement été perdue», a enchaîné Ramtane Lamamra, laissant entendre que le Maroc porterait la responsabilité de la perte de cette «opportunité». Le chef de la diplomatie algérienne a estimé que quoi qu'il en soit, son pays «respecte la décision de [ses] frères, concernant l'exercice de leurs droits en tant que membres de la Ligue arabe». «Ceux qui ont participé personnellement sont les bienvenus et quiconque a délégué un autre responsable est le bienvenu aussi. Tout le monde profitera de tous les droits de prendre la parole et d'exprimer les positions de son pays», a-t-il assuré.

Une réception et des entretiens entre Tebboune et Mohammed VI

«Je ne parle pas de choses qui ne se sont pas produites. Je dis plutôt que parmi les opportunités, il y a une de faire avancer le travail maghrébin et d’apaiser l'atmosphère d'une manière ou d'une autre», a-t-il encore dit, laissant entendre que le président algérien Abdelmadjid Tebboune allait recevoir le roi Mohammed VI à l’aéroport.

«Le président de la République reçoit tous les chefs d'État à l'aéroport Houari Boumediene et y tient une conversation avec eux. Il était prévu qu'une conversation de ce genre ait lieu à l'aéroport avec Sa Majesté le Roi du Maroc et avec d'autres. A ce moment-là, il serait décidé en privé ce qui pourrait être fait pendant la présence de Sa Majesté le Roi en Algérie. Tout cela ne s'est pas produit.» Ramtane Lamamra

Le chef de la diplomatie algérienne a précisé que ces propos interviennent «pour une clarification, sans plus». Il a également qualifié de «non sujet» la polémique sur la carte publiée par une chaîne algérienne du Maroc sans le Sahara. «Franchement, je ne sais pas s'il y a eu une crise en lien avec ladite carte. Nous ne sommes pas dans un symposium lié à la géographie. Nous sommes dans une réunion d'États membres et j’ai appris l’information à travers le communiqué de la Ligue des États arabes», s’est-il justifié. «La ligue des Etats arabes ne cautionne aucune carte, c'est la tradition établie. Il n’y a qu’une seule carte du monde arabe sans frontières», a-t-il reconnu, non sans défendre son pays.

Ramtane Lamamra s’est également défendu de toute violation du protocole, après l’accueil froid réservé au ministre marocain des Affaires étrangères. «Le pays hôte a décidé de traiter tout le monde de manière égale. La personne qui a reçu le ministre marocain des Affaires étrangères à l'aéroport Houari Boumediene est la même qui a reçu tous les ministres arabes des Affaires étrangères à l'aéroport. Cette personne est toujours là pour recevoir un certain nombre de personnalité. Donc, c’est également un non sujet», a-t-il tranché.