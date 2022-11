Cinéma : Le portail du FIFM accessible dans une nouvelle formule

La nouvelle plateforme digitale du Festival international du film de Marrakech (FIFM) rend accessible toutes les informations sur la programmation et les temps forts de la 19e édition de cette grand-messe cinématographique, qui se tient du 11 au 19 novembre 2022. A l’adresse www.marrakech-festival.com, le site est disponible en arabe, en anglais et en français.

Ce nouveau portail «permet également au grand public et aux amoureux du septième art de se faire accréditer gratuitement, d’obtenir leur badge électronique en ligne et d’accéder ainsi aux différentes projections et activités du Festival», indiquent les organisateurs.

La 19e édition du FIFM présentera 76 films de 33 pays. Elle marque aussi le grand retour des Ateliers de l’Atlas et des cycles de rencontres «In conversation with…» en mode présentiel. Des hommages seront rendus à des figures du cinéma issus de quatre continents. Présidé par le cinéaste Paolo Sorrentino, le jury de cette année décernera les prix du festival en départageant les films en compétition.