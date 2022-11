Le Maroc à la Coupe du monde #2 : Les Lions au Mondial de 1970 après le boycott de 1966

En juillet 1964, la Confédération africaine de football annonçait un boycott officiel de la Coupe du monde 1966, en signe de protestation contre «l'injustice» imposée par Fédération internationale de football association sur le continent africain. La FIFA avait décidé que l'équipe gagnante des éliminatoires africaines jouerait avec le vainqueur du continent asiatique ou océanien, afin de qualifier une seule équipe, tandis que la CAF appelait à ce que l'équipe gagnante des éliminatoires africaines se qualifie directement pour le Mondial.

De ce fait, l'équipe marocaine n'a pas participé à ces finales, qui étaient accueillies par l'Angleterre, et a connu la participation de 10 équipes d'Europe, 4 d'Amérique du Sud, une équipe d'Asie et une autre d'Amérique centrale et du Nord. L'Angleterre a remporté le titre, le seul de son histoire, après avoir battu l'Allemagne lors du dernier match retransmis en noir et blanc de l'histoire de la Coupe du monde.

La première participation marocaine à la Coupe du monde de 1970

Une édition plus tard, la FIFA finit par céder face à la pression et donne à l'Afrique un siège à la Coupe du monde, tandis qu'elle donne 8 places à l'Europe, 3 pour l'Amérique du Sud, 1 pour l'Amérique du Nord et un autre pour l'Asie. Le Maroc était la seule équipe africaine à participer à la Coupe du monde de 1970 au Mexique, et la deuxième équipe arabe à participer à la Coupe du monde après l'équipe égyptienne dans l’édition de 1934.

Les Lions de l’Atlas s’étaient qualifiés, après avoir remporté les éliminatoires. Lors des matchs contre le Sénégal, l’équipe nationale gagnera celui de l’aller à Casablanca (1-0) mais perdra celui organisé à Dakar (0-1). Les deux équipes joueront ainsi une troisième rencontre à Las Palmas, où le Maroc battra l’équipe adverse par 2 buts à zéro.

Lors du deuxième match, l'équipe marocaine affronte son homologue tunisienne mais se neutralisent lors des deux matchs aller et retour. Les deux équipes joueront une rencontre décisive à Marseille, qui se soldera aussi par 2 bus partout. L'équipe marocaine est finalement qualifiée au tour suivant après un tirage au sort.

Au prochain tour des éliminatoires, les Lions s’imposent face aux Supers Aigles du Nigéria par deux buts à un en match aller mais perdent (2-1) le match du retour. Ils battront aussi les Sénégalais lors du match retour par trois buts à zéro après un résultat nul lors du match aller.

Le Maroc termine cette phase en tête du groupe, avec cinq points, devant le Nigeria (4 points), ce qui lui permet de se qualifier officiellement pour la Coupe du monde.

Un premier but lors du Mondial

Le tirage au sort ne sera pas, toutefois, clément pour l'équipe marocaine. Celle-ci est alors placée dans un groupe difficile avec l'Allemagne de l'Ouest, le Pérou et la Bulgarie. L'équipe marocaine sera ainsi battue par l'Allemagne de l'Ouest par deux buts à un et par le Pérou (3-0). Les Lions de l’Atlas feront ensuite un match nul (1-1) avec la Bulgarie.

Cette édition sera marquée par le tout premier but du Maroc dans l'histoire de la Coupe du monde. Lors du premier match, l’international marocain Mohammed Jarir alias Oueld Houmane marquera ainsi contre l’Allemagne de l’Ouest, alors que son collègue contre l'Allemagne, tandis que Maouhoub Ghazouani marque un deuxième but pour le Maroc dans l'histoire de la compétition, contre la Bulgarie.

L'équipe marocaine quitte toutefois le Mondial après le premier tour. Le Brésil remporte finalement le titre après avoir battu l'équipe italienne par quatre buts à un. Les Lions de l'Atlas ne seront de retour au Mondial qu’en 1986 et se qualifieront pour la première fois au deuxième tour, lors de l’édition organisée au Mexique.