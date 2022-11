Algérie : Nasser Bourita donne les raisons de l’absence de Mohammed VI au Sommet arabe

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a déclaré que le Maroc avait informé la Ligue des Etats arabes de l’impossibilité pour le roi Mohammed VI de prendre part aux travaux du Sommet arabe, tenu en Algérie ces mardi et mercredi, en raisons d’«un certain contexte régional bilatéral». Dans un entretien à la chaîne d’information Al Arabia, depuis Alger où il se trouve pour représenter le Maroc à ce sommet, le chef de la diplomatie a rappelé, lundi, que le souverain faisait partie des «premiers dirigeants arabes à avoir initialement exprimé leur disposition à participer».

«Le Roi avait donné aussi ses instructions pour que nous informions les autres pays arabes de cette participation, afin de les encourager à prendre part également à cette rencontre», a-t-il ajouté. «Mais le Roi a suivi les travaux et il a aussi d’autres considérations», pour lesquelles la Ligue arabe a finalement été informée que le souverain ne fera pas partie des chefs d’Etat présents.

لماذا يتغيب الملك محمد السادس عن حضور القمة العربية في #الجزائر؟.. وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة يستعرض الأسباب لـ #العربية pic.twitter.com/D2iTcqzAYh — العربية (@AlArabiya) October 31, 2022

Lundi, l’annonce a été faite faite sur la non-venue du roi Mohammed VI, après que le Maroc a notamment estimé que «les autorités algériennes ont réservé un traitement peu diplomatique à Nasser Bourita et à sa délégation, ce qui ne permettrait pas au Roi d’effectuer un séjour serein et apaisé». Plusieurs sources évoquent également «l’absence à ce sommet de chefs d’Etat que Rabat considère comme lui étant proches».