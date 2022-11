Terrorisme : 117 Marocains de retour au royaume depuis les zones de combats en 2022

Le rapport annonce aussi que 277 Marocains , dont 182 enfants et 17 enfants non accompagnés, sont encore détenus dans des camps en Syrie, Irak et chez les forces kurdes. / DR

Un rapport officiel du ministère de l’Intérieur, présenté aux députés, a fait état du retour, en 2022, de 117 Marocains des zones de combats en Irak et Syrie. Sur ce nombre, 25 personnes ont été traduites devant la justice pour leur appartenance à Daesh, dont un a été extradé par la justice italienne, et qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, rapporte le média qatari Al Araby.

Le rapport note que le retour des combattants ayant rejoint les rangs des organisations terroristes en Syrie et en Irak, ainsi qu’au Sahel, «reste l'un des défis les plus importants auxquels le Maroc est confronté», ajoutant que ces combattants «cherchent à s'infiltrer dans leur pays d'origine, afin d’y mener des opérations terroristes». Une fois au Maroc, «ils tentent de former des cellules dormantes qui permettraient la poursuite de l'activité des organisations terroristes», prévient le ministère de l'Intérieur. Le rapport annonce aussi que 277 Marocains (65 hommes, 30 femmes, 182 enfants et 17 enfants non accompagnés) sont encore détenus dans des camps en Syrie, Irak et chez les forces kurdes.

Pour rappel, le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), Habboub Chderkaoui avait révélé, en mars 2021 dans des déclarations à la presse, qu’environ 1 137 Marocains, dont des combattants et leurs familles, étaient détenus dans des camps en Syrie et en Irak.