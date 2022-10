Maroc-Espagne : La route Al Hoceima-Motril pour le transport de marchandises par camion

Traditionnellement utilisée pour le transport de passagers, de voitures et de camionnettes, la ligne maritime entre Al Hoceima et Motril fera aussi l’exportation de marchandises par camion. Ce lundi et après une première expédition d’essai, il y a quelques jours, deux remorques, avec environ 40 tonnes chacune, chargés de jus de fruits en conserve, de boissons énergétiques, de papier hygiénique, d’eau minérale et des conserves sont arrivés à bord de cette ligne, rapporte l’agence Europa Press.

«Il s’agit de la première et unique route commerciale de marchandises depuis le port d’Al Hoceïma. Les opérations s’effectuaient jusqu’ici d’Almeria via Nador», précise-t-elle, ajoutant que les embarquements auront lieu tous les lundis et jeudis, avec une prévision de 15 camions par semaine.

L’entreprise locale, Hub Place, qui sera bientôt établie dans le port de Motril avec un centre logistique pour le stockage et la distribution, est chargé de faire la collecte de produits espagnols pour, ensuite, les envoyer au Maroc où ils sont gérés par sa filiale Logisticx Maroc, chargée de livrer la cargaison à l’acheteur.

«Notre intention et celle de la compagnie maritime Armas-Trasmediterranea est de consolider la ligne et, à l’avenir, d’étendre les rotations», a déclaré le PDG de l’entreprise responsable de l’exportation, Javier Rubiño. «Cette nouvelle route représente une nouvelle impulsion pour la croissance des trafics de marchandises du port avec l’Afrique du Nord et aussi pour la balance commerciale, où les exportations de notre pays dépassent déjà de loin les importations, avec les avantages économiques que cela comporte», a ajouté pour sa part le président de l’Autorité Portuaire de Motril, José Garcia Fuentes.

La société Hub Place projette la construction d’un centre logistique dans la zone d’activités logistiques du Port de Motril sur une superficie de 10 000 mètres carrés, qui comprend également un entrepôt frigorifique.