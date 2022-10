Une tournée pour promouvoir l'attractivité touristique de l'Oriental

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de l'Oriental entame, mardi, une tournée dans les villes et sites de la région afin de promouvoir le tourisme à l'Oriental, à même de valoriser son attractivité touristique. Placée sous le signe «La Magie de l’Oriental», cette initiative initiée avec l’appui de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), se veut une occasion pour les responsables locaux et les professionnels du secteur, pour mettre en avant les potentialités de la région de l'Oriental, notamment en termes de diversification de l'offre touristique, indique-t-on auprès des organisateurs.

Cette tournée de sept jours démarrera avec comme première étape, Nador et Saïdia, destinations stratégiques pour le tourisme balnéaire et écologique, et se poursuivra dans la foulée dans tous les sites phares de la région, notamment des visites à la Zaouia de Madagh, de quelques monuments d'Oujda, ainsi que des dîners animés sous le rythme de la musique Gharnati. Au menu, les organisateurs proposent aussi un voyage à bord du train du désert vers Bouârfa, avec des arrêts et visites de tentes Nomades, et ce pour s'informer du patrimoine des nomades bedouins, leur artisanat de sparterie, leur culture populaire et leur savoir-faire concernant l’élevage de la race Beni Guil. De même, cette tournée fera halte à Figuig pour une exploration de la ville et son oasis, suivie d'une visite détaillée des ksour, ainsi qu'une randonnée dans la palmeraie avec visite des systèmes d’irrigation, des jardins et cultures en étages.

A travers cette tournée qui prendra fin le 7 novembre, le CRT de l'Oriental compte, sous l'impulsion de l'ONMT, diversifier les campagnes en vue de braquer les projecteurs sur l’Oriental, et d'y redynamiser le tourisme pour en faire une destination touristique toute l'année.