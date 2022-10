Championnat du monde de karaté U21 : Huit médailles pour le Maroc

L'équipe nationale du Maroc de karaté a remporté huit médailles (3 en argent et 5 en bronze) lors des Championnats du monde U21, qui se sont déroulés à Konya, en Turquie, du 26 au 30 octobre. Les trois médailles d'argent sont revenues à Najma Lamitik (-53 kg), Hiba Filaoui (-50 kg) et Said Obaia (-67 kg) en kumite.

Les médailles de bronze ont été décrochées par Maroua Al Darhari (+59 kg), Zaid Slassi (-61 kg), Hamza Labiad (+75 kg) et Achraf Habila (-84 kg), ainsi que l'équipe nationale masculine en kata. L’équipe nationale marocaine de karaté qui a participé aux championnats du monde de Konya comprenait 27 sportifs (hommes et dames) dans les différentes catégories de poids.