Sommet arabe : Les journalistes marocains victimes de provocations et de restrictions

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) ont condamné, ce lundi, des «provocations» ayant visé des journalistes marocains en déplacement en Algérie. «La FMEJ a suivi avec colère ce qu'a subi la délégation des médias marocains, qui s'est rendue en Algérie pour couvrir le Sommet arabe, et les agissements illégaux des autorités algériennes à son encontre», dénonce la fédération dans un communiqué.

«Ce qui s'est produit cette fois avec les équipes des deux chaînes de télévision marocaines Al Aoula et 2M» de la part des autorités algériennes «s'est passé plus d'une fois lors de la couverture de n'importe quel événement en Algérie», dénonce la FMEJ. «Des collègues des deux chaînes ont raconté ce qui leur est arrivé en Algérie avec les services de sécurité, l'ampleur des restrictions et des traitements inappropriés, et l'interdiction d'exercer leur devoir professionnel, ce qui confirme leur ciblage intentionnel», ajoute-t-on.

Pour la FMEJ, cela démontre que les autorités algériennes ont abandonné «toutes leurs obligations organisationnelles et contractuelles en tant que pays hôte du sommet», outre le fait qu'un tel «comportement maladroit est considéré comme une atteinte à la liberté de la presse et au droit des médias d'accomplir leur mission de façon libre et indépendante». «La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (…) affirme sa la condamnation et son rejet du comportement répressif et égaré des autorités algériennes à l'encontre des professionnels des médias marocains qui ont couvert le Sommet arabe», note le communiqué.

«La FMEJ appelle Ligue des États arabes, en tant qu'organisateur officiel du Sommet arabe, à assumer sa responsabilité et à s'exprimer sur les actes des autorités du pays hôte. Elle appelle aussi les organisations internationales et régionales de liberté de la presse à dénoncer ce que subissent les professionnels des médias marocains en Algérie.»

Pour sa part, le SNPM a estimé que ce comportement «n'est pas étranger aux autorités algériennes», rappelant «ce qu'a subi la délégation de la presse marocaine à l'aéroport Houari Boumediene en juin dernier, lorsqu'elle a été empêchée de couvrir les Jeux méditerranéens puis expulsé vers la Tunisie». Le syndicat a ainsi exprimé sa «solidarité absolue avec ses confrères journalistes victimes de ces comportements honteux» et a appelé les responsables de la Ligue des États arabes à «assumer leur entière responsabilité» après les faits.