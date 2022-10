Maroc-Algérie : Mohammed VI ne participera pas au sommet arabe

Le roi Mohammed VI aurait finalement «renoncé» à assister au sommet de la Ligue arabe, prévu mardi et mercredi 1er et 2 novembre à Alger. Une décision qui intervient au lendemain des révélations, par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita, sur le fait que cette participation était à l’étude par le Palais royal.

Mais dimanche soir, le ministre marocain des Affaires étrangères aurait formellement informé le secrétaire général de la Ligue arabe de la décision du souverain de ne pas prendre part au conclave arabe, rapporte Jeune Afrique. La délégation marocaine censée préparer la visite du monarque aurait, quant à elle, quitté Alger ce lundi à 11 heures. La même source ajoute que le Royaume sera finalement représenté à ce sommet par Nasser Bourita, qui se trouve à Alger depuis samedi.

Le roi Mohammed VI a été officiellement convié par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, par une lettre d’invitation remise au chef de la diplomatie marocaine, le 27 septembre. Il «devait» y prendre part en compagnie du prince héritier Moulay El Hassan.

Les raisons de cette non-venue du roi «sont de plusieurs ordres», ajoute la même source, notant que «Rabat estime tout d’abord que les autorités algériennes ont réservé un traitement peu diplomatique à Nasser Bourita et à sa délégation, ce qui ne permettrait pas au roi d’effectuer un séjour serein et apaisé». Et de citer «la persistance des attaques» à l’encontre du royaume par les médias algériens ainsi que «l’absence à ce sommet de chefs d’État que Rabat considère comme lui étant proches».

Rien qu'hier, la Cour royale en Jordanie a annoncé que le roi Abdallah II de Jordanie n'effectuera pas le déplacement à Alger pour prendre part au 31e sommet de la Ligue arabe. Le monarque jordanien mandatera toutefois son fils, le prince héritier Hussein Ben Abdallah, qui présidera la délégation jordanienne.