Royal air Maroc adhère au programme d’évaluation environnementale de l’IATA

La Royal air Maroc (RAM) a rejoint le programme d’évaluation environnementale de l’Association du transport aérien international (IATA), IATA Environmental Assessment (IEnVA), en partenariat avec l’organisation professionnelle internationale. Dans une démarche de responsabilité, la compagnie aérienne renforce ainsi son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Ce nouvel engagement a été pris «lors d’une réunion de signature qui s’est tenue récemment à Abu Dhabi, en marge de l’assemblée générale de l’Organisation des compagnies aériennes arabes (AACO)», a indiqué ce lundi un communiqué parvenu à Yabiladi.

«L’adhésion de Royal Air Maroc à IEnvA souligne son engagement à améliorer les pratiques de gestion environnementale de l’entreprise et la durabilité en général», a déclaré Kamil Alawadhi, vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient lors de la cérémonie de signature. «Il s’agit d’une étape de plus, dans l’amélioration de nos pratiques liées à la responsabilité sociale et environnementale de notre compagnie et nous resterons très actifs au sein de l’association internationale pour contribuer à faire progresser notre industrie sur une problématique véritablement cruciale», a indiqué pour sa part Hamid Addou, président directeur général de la RAM.

L’IEnvA est un système d’évaluation indépendant, qui permet d’améliorer la gestion environnementale des compagnies aériennes. Il est fondé sur le principe de «respect des obligations environnementales et un engagement d’amélioration continu de leur processus de management en la matière», souligne la compagnie marocaine, membre de l’IATA.

Ce programme «identifie l’impact et les risques environnementaux et fournit les outils pour accompagner la compagnie dans le cadre de sa politique environnementale». Il s’agit notamment de porter de l’intérêt aux émissions de CO2, en plus de plusieurs paramètres, jusqu’à l’usage unique de plastiques, en passant par le traitement des déchets des cabines, ou encore la «lutte contre le trafic d’espèces protégées pouvant être transportées de façon illégale à bord des appareils».

La RAM s’est dotée d’un comité environnement «chargé du suivi de tous ses projets liés au management environnemental», notamment les initiatives déjà réalisées dans les domaines d’économie d’énergie, de gestion des déchets, de lutte contre le stress hydrique ainsi que les achats responsables