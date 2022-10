Suède : La mode marocaine à l'honneur à la Stockholm International Fashion Fair

Le Grand Hôtel Stockholm, palace emblématique de la fin du XIXème siècle, a été témoin, samedi, d'un splendide défilé de mode, organisé par la talentueuse designer marocaine, Imane Belmkaddem. Fascinés devant un show haut en couleurs, les célébrités et invités conviés à ce spectacle, baptisé depuis quelques années déjà «Stockholm International Fashion Fair» (STOIFF), ont pu découvrir les dernières créations mises en scène par une pléiade de talentueux et chevronnés créateurs de mode.

Concept unique en Suède, le STOIFF consiste en un défilé de mode et une exposition dédiés à promouvoir des designers de mode du monde entier, qui utilisent des méthodes durables dans leur production en tenant compte des aspects socioéconomiques, incitant du même coup à consommer plus «durablement». Le spectacle a tout naturellement porté la touche Imane Belmkaddem, qui à travers sa marque «taragalte Stockholm», a laissé libre cours à son imagination, pour explorer les différentes facettes de sa culture, à travers de belles créations, avec un goût plutôt prononcé pour les couleurs insolites et les tissus fluides.

«C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vois les compétences marocaines s'imposer dans des domaines qui ne sont pas faciles», s’est félicité l'ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Suède et de la République de Lettonie, Karim Medrek, notant que la présence d'une audience aussi distinguée montre à quel point cet évènement, mariant tradition et modernité, est un réel succès permettant de démontrer avant tout la richesse du patrimoine marocain.

Pour Imane Belmkaddem, cet évènement se veut une tribune de promotion des designers de mode du monde entier, qui utilisent des méthodes durables dans leur production. Il est surtout question d'instaurer de nouveaux concepts plutôt audacieux et diversifiés dans une société «assez minimaliste», qui se focalise sur la mode scandinave, connue généralement pour être à contre-courant, relève la designer marocaine. «Autant dire qu’il s’agit d’une occasion idoine, pour valoriser les créateurs marocains et l'image de marque du Royaume à l’international», a-t-elle assuré.