Ligue des champions féminine : L'AS FAR s'impose face à Simba Queens (1-0)

L'AS FAR s'est imposée, dimanche au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, face à Simba Queens (1-0). / DR

L’AS FAR a beaucoup souffert avant de l'emporter face au club tanzanien de Simba Queens (1-0), dimanche soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la première journée (groupe A) de la ligue des Champions féminine de la CAF (Maroc-2022). L'unique but de la rencontre a été signé Ibtissam Jraidi (67e).

Plus tôt dans la soirée, l’équipe zambienne de Green Buffaloes a pris le meilleur sur Determine Girls du Liberia sur le score de 4 buts à 0 pour le compte de la même poule. Au terme de cette journée, Green Buffaloes est en tête du groupe A avec 3 points, devançant au goal average l’AS FAR. Determine Girls et Simba Queens ferment la marche de cette poule sans la moindre unité.

L’AS FAR, qui signe sa deuxième participation au tournoi après celle de 2021 où elle avait terminé au pied du podium, a dû cravacher dur avant de sceller le sort du match. Les militaires avaient affaire à une formation tanzanienne bien organisée et qui croyait en ses chances de remporter son premier match. Mais les militaires ont su gérer les ardeurs de la coriace équipe tanzanienne et empocher les trois points en jeu.

Nonuple vainqueur du championnat national féminin en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, l’AS FAR a remporté la Coupe du Trône à huit reprises en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Quant à l'équipe tanzanienne de Simba Queens, elle a remporté le championnat local à trois reprises (2019-20, 2020-21, 2021-22).

Lors de leur deuxième sortie, les Militaires affronteront, le 2 novembre, Green Buffaloes, avant de retrouver Determine Girls le 5 du mois prochain.

La poule B comprend les Sud-africaines de Mamelodi Sundowns (tenantes du titre), Bayelsa Queens (Nigeria), Wadi Degla (Egypte) et TP Mazembe (RD Congo).