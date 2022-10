Championnat d'Afrique d'aviron : Le Maroc termine 4e avec trois médailles

Les rameurs marocains ont terminé quatrièmes du championnat d'Afrique d'aviron de plage (beach sprints), qui a pris fin vendredi à Hammamet, en décrochant trois médailles (1 argent et 2 Bronze). La médaille d'argent a été remportée par le tandem Ayoub Bousetta-Ibrahim Maraji au double seniors garçons après s'être classé second de l'épreuve derrière le duo tunisien Hani Sbaitia-Bilel Frigui et devant la paire égyptienne Ali Mohamed-Adham Mahjoub (Bronze).

Les deux breloques de Bronze ont, quant à elles, été l'œuvre du duo Ibrahim Jabir-Ilyes Chafik à l'épreuve du double juniors garçons et de la paire Majdouline Laalaoui-Ibrahim Maraji au double mixte seniors.

Le Maroc s'était ainsi classé 4e au tableau des médailles derrière l'Algérie 3e avec 7 médailles (1 argent et 6 bronze) et l'Egypte 3e avec 10 médailles (1 or, 7 argent et 2 bronze). Ce sont les rameurs tunisiens qui avaient dominé les finales du championnat d'Afrique en raflant 9 médailles d'or sur un total de 10 mis en jeu.

A l'issue de ce championnat, les rameurs marocains n'étaient pas parvenus à se qualifier aux Jeux mondiaux de plage, prévus en 2023 à Bali, en Indonésie. Rappelons que le quota de chaque pays pour les Jeux mondiaux de plage est de trois bateaux.

Ces championnats d'Afrique ont enregistré la participation de 12 pays, à savoir la Tunisie, l'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Egypte, le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Ouganda, le Kenya, le Togo et l'Afrique du Sud.

A noter, par ailleurs, que l'aviron marocain est également représenté sur les plages de Hammamet ce week-end à l'occasion du championnat arabe de la même discipline qui se déroule les 29 et 30 octobre, avec la participation de rameurs venus d'Algérie, de Libye, d'Egypte, du Soudan, du Koweït, des Emirats Arabes, outre les représentants marocains et tunisiens.