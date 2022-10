Irlande : Le Marocain Taoufik Allam remporte le marathon de Dublin

L'athlète marocain Taoufik Allam a terminé la course en 2:11:30. / Ph. Bryan Keane - INPHO

L'athlète marocain Taoufik Allam a remporté, ce dimanche, le marathon de Dublin en un temps de 2:11:30, avec deux minutes d'avance sur l'Éthiopien Ashenafi Boja (2:13:59), talonné par son compatriote Birhanu Teshome (2:14:26). «Je tiens à remercier les bénévoles et mon entraîneur. Je suis très heureux de gagner la course, je me suis beaucoup entraîné au Maroc», a confié l’athlète, cité par le média irlandais Irish Examiner.

L’ambassade du Maroc en Irlande a relayé la nouvelle, félicitant l’athlète marocain pour cette réalisation et son nouveau «record personnel».

Bravo Taoufik Allam ???. Gagnant marocain du Marathon de Dublin ?? avec un record personnel! @dublinmarathon https://t.co/LqUJL4HLLT — Irish Embassy Morocco (@irlembrabat) October 30, 2022

Des milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues avec un nombre record sur la ligne de départ du marathon Irish Life Dublin 2022 après une absence de deux ans en raison des restrictions liées à la pandémie du Covid-19. Des centaines de milliers de supporters ont bordé la route pour encourager les coureurs de tous niveaux.