Football : La belle histoire d’un fan de Yassine Bounou

Le fan de Yassine Bounou portant le maillot du gardien de but de Séville FC et le remerciant pour son geste. / DR

Un couple, fan de Yassine Bounou, a publié sur les réseaux sociaux le récit de leur rencontre avec le gardien de but des Lions de l’Atlas et de Séville FC. Tout a commencé il y a deux semaines, lorsque le mari adresse un message à Yassine Bounou sur Instagram, l’informant de son voyage à Séville avec sa femme pour assister à l’un des matchs du club espagnol, tout en exprimant son vœu de le rencontrer et de prendre des photos avec lui.

Le fan continue de détailler son voyage à l’international marocain, par d’autres messages sur l’achat des billets et la confirmation du séjour. Il est alors surpris de voir son idole répondre à ses messages. «Bien sûr. Bienvenu», écrit le gardien de but de Séville FC. Yassine Bounou a été réactif, répondant à chaque fois aux messages de son fan. Le jour de la rencontre, qui a coïncidé avec le match de Séville FC, il adresse même un message à son fan, l’informant qu’il ne jouera pas mais lui promet de voir le couple après la rencontre, en face du bus du club espagnol.

Respect à Yassine Bounou ❤️❤️???? pic.twitter.com/0yFyPUd6jx — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) October 29, 2022

«Je pensais qu’il allait lui poser un lapin», ironise la femme du fan, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. «Le Séville FC a été battu et Bounou a reçu un carton jaune, même s’il n’a pas joué suite à une querelle avec l’arbitre», rappelle-t-elle.

A la sortie du terrain, le couple aperçoit l’international marocain et l’appelle. A leur grande surprise, Yassine Bounou se dirige vers eux, offre un maillot à son fan avant de prendre des photos avec lui.

A la fin de la vidéo, le fan marocain s’est pris en photo avec le maillot offert par Yassine Bounou, remerciant le Lion de l’Atlas et affirmant qu’il est «le meilleur».