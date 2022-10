Espagne : Rencontre de communication avec les MRE de Tarragone

Le consulat général du Maroc à Tarragone a organisé, samedi, une rencontre de communication avec la communauté marocaine résidant dans sa circonscription. Réunissant les responsables et représentants du tissu associatif marocain à Tarragone, Lérida et Aragon, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité visant à répondre aux attentes et aux préoccupations de la communauté marocaine relevant du Consulat général du Maroc à Tarragone.

A cette occasion, la consule générale du Maroc à Tarragone, Ikram Chahine a mis en exergue le rôle actif et les efforts déployés par la diaspora marocaine établie à Tarragone, Lérida et Aragon pour donner une image positive de sa mère-patrie, renforcer l’esprit de citoyenneté et préserver l’identité et le patrimoine ancestral du Maroc, et ce notamment à travers l’organisation de plusieurs évènements culturels et sportifs, indique un communiqué de la représentation consulaire marocaine à Tarragone. Elle a également salué l’engagement des Marocains de Tarragone pour faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, appelant à poursuivre la mobilisation derrière le roi Mohammed VI pour défendre et préserver la première cause nationale.

La diplomate a, en outre, rappelé la sollicitude dont le souverain entoure les Marocains du monde, tout en passant en revue les réformes structurelles menées par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en vue d'élever la qualité des services consulaires au profit de la communauté marocaine, conformément aux hautes instructions royales. La diplomate a invité les acteurs associatifs et les Marocains relevant de la circonscription consulaire de Tarragone à contribuer à la réussite des mesures visant à améliorer les prestations consulaires.

Les participants ont discuté des moyens d'améliorer les conditions de la communauté marocaine, notamment en ce qui concerne l’enseignement de la langue arabe, et de mettre en place des programmes et des activités pour consolider la cohésion et préserver l’identité nationale de la diaspora.