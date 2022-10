Semaine du cinéma de Valladolid : Lubna Azabal sacrée meilleure actrice

L'actrice belgo-marocaine Lubna Azabal a été sacrée meilleure actrice de la 67ème Semaine internationale du cinéma de Valladolid (SEMINCI), pour son rôle dans le film «Le Bleu du Caftan» de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani. L’actrice a reçu cette distinction lors de la cérémonie de clôture de ce festival, samedi soir.

Lubna Azabal est née à Bruxelles en 1973 de père marocain et de mère espagnole. Après le Conservatoire royal de Bruxelles, elle débute sa carrière au théâtre. En 1997, elle obtient son premier rôle au cinéma, dans le court métrage «J’adore le cinéma». Elle a tourné dans une douzaine de films, et semble toujours privilégier le cinéma d’auteur, qu’il soit l’œuvre de réalisateurs reconnus ou de jeunes cinéastes.

Produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun, le long métrage met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de Caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture. Le film est interprété également par Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et de nombreux autres comédiens et comédiennes marocains.

«Le Bleu du Caftan», qui a été choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2023, section «long métrage international», a été sélectionné au 75ème Festival de Cannes tenu en mai 2022, section «un certain regard».

Le Grand Prix de la Seminci a été remporté par le long-métrage chinois «Return to Dust» de Li Ruijun. Une vingtaine de longs-métrages et de films documentaires et une dizaine de courts-métrages de différentes écoles cinématographiques internationales ont pris part à la section officielle de la 67e édition de la Seminci, un rendez-vous «incontournable» dans l'agenda cinématographique en Europe.