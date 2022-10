L’Algérie réagit à la résolution 2654 du Conseil de sécurité sur le Sahara

Deux jours après l’adoption par le Conseil de sécurité d'une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental, l’Algérie a fini par décliner sa position. «La résolution 2654 adoptée le 27 octobre 2022 résulte, comme ses devancières depuis la remise en cause par la puissance occupante de ses engagements envers le plan de règlement porté par la résolution n.690 (1991), d’un exercice laborieux de rédaction dépourvu de la volonté d’orienter et de stimuler des efforts destinés à préserver la nature de la question du Sahara occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations unies en matière de décolonisation», indique le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’Algérie pointe du doigt «les conditions préalables de la puissance occupante [qui] visent à rendre concevable une parodie de solution se traduisant par une annexion territoriale par la force et le fait accompli». Le voisin de l’Est a réitéré, à cette occasion, son appel «à la promotion effective de la décolonisation du territoire à travers l’exercice par son peuple de son droit imprescriptible à l’autodétermination». Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a, par ailleurs, «salué» les abstentions de la Russie et du Kenya, estimant que «le Conseil de sécurité aurait gagné à suivre» cette voie.

Contrairement à sa réaction suite à l’approbation de la résolution 2602 par l'instance exécutive de l'ONU, le 29 octobre 2021, l’Algérie a évité ce samedi de critiquer le texte proposé par les Etats-Unis. Pour rappel, le ministère algérien des Affaires étrangères avait alors dénoncé une «approche fondamentalement déséquilibrée consacrée par ce texte qui manque cruellement de responsabilité et de lucidité».