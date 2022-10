Championnat arabe de Wushu Juniors : 5 médailles supplémentaires pour le Maroc

La sélection nationale juniors de Wushu a remporté 5 médailles supplémentaires, lors de la deuxième journée des Cinquièmes Championnats arabes, qui se déroulent dans la ville égyptienne de Port-Saïd jusqu'au 31 octobre. Ainsi, Yassine Amakhir et Sawsan Sennaghi ont décroché l'argent, tandis que les 3 médailles de bronze ont été l'œuvre de Tarik Doha et du duo Sbaï Walid et Adam Zouihiq.

Ces réalisations portent à 8 le nombre total des médailles remportées par la sélection nationale lors de cette compétition (4 d'argent et 4 de bronze). La délégation marocaine participant à ce championnat est présidée par Abdessalam Sennaghi, Président de la Fédération royale marocaine de Wushu Kung Fu, également vice-président de l'Union arabe de la discipline, et qui a été nommé superviseur technique de cette édition.

نتائج اليوم الثاني للمشاركة المغربية بالبطولة العربية الخامسة للووشو المقامة بجمهورية مصر العربية 25-31 أكتوبر 2022:

ياسين أماخير فضية أسلوب جيانشو (JS)

ضحى الشطيبي نحاسية أسلوب نانداو (ND)

سوسن الصناغي فضية في أسلوب سيف الطايجي ( TJJ)

سباعي وليد 70 كلغ

أدم زويهيق 75 كلة pic.twitter.com/np8Ximqxwa — Fédération Royal Marocaine De Wushu Kung Fu (@MarocWushu) October 28, 2022

Neuf équipes participent aux cinquièmes Championnats arabe de Wushu, à savoir le Maroc, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Yémen, la Mauritanie, la Syrie, la Palestine et la Jordanie.