Le Marriott Hotel ouvre ses portes à Casablanca    

Marriott Hotels & Resorts a annoncé, ce samedi, l'ouverture du Casablanca Marriott Hôtel, son troisième établissement de catégorie Premium au Maroc. Situé dans un emplacement stratégique, le nouvel hôtel a été érigé en lieu et place d’un hôtel très connu de Casablancais boulevard des FAR, au cœur du quartier Art Déco de la ville, indique le groupe dans un communiqué.

«D’un design moderne et raffiné, le Casablanca Marriott Hôtel offre un environnement tendance et accueillant, favorisant la réflexion et suscitant la créativité. Un établissement mêlant, esthétisme et confort, audace et singularité, reflétant ainsi l’esprit Marriott. Un haut lieu qui plaira aux visiteurs à la recherche d’élégance et de modernité.»

Au sein de l’établissement, 274 chambres et 31 suites de très haut standing dont une suite présidentielle de 160 m2 et une suite royale de 190 m2 arborant une décoration chic mêlant lignes épurées et style innovant. Le Casablanca Marriott Hôtel est doté d’un centre de fitness réparti sur 190 m2 (ouvert 24/7). Au cœur de l’hôtel également, la Greatroom, un espace à vivre inspirant finement agencé pour travailler, se relaxer, se connecter ou encore se rencontrer, ainsi qu’un MClub Lounge, un salon signature moderne privatif haut de gamme. Véritable invitation à la détente et à la célébration des sens, le Spa du Marriott ouvrira ses portes courant 2023.

Le nouvel établissement comprend aussi plusieurs espaces dédiés au plaisir de la table. «Fort de l’expérience du groupe hôtelier, le Casablanca Marriott Hôtel propose une offre corporate des plus étudiée en matière de rencontres professionnelles, de conférences mais aussi d’organisation de réceptions, aussi bien privées que professionnelles», conclut-on.