Maroc : Jamaâ Moâtassim démissionne du secrétariat général du PJD

Le secrétaire général-adjoint du Parti justice et développement (PJD), Jamaâ Moâtassim. / DR

Le secrétaire général-adjoint du Parti justice et développement (PJD-opposition), Jamaâ Moâtassim a annoncé, vendredi soir, sa démission du secrétariat général. Dans une lettre consultée par Yabiladi, le numéro 2 du PJD a expliqué sa décision par «les répercussions de la publication de la nouvelle de [son] travail en tant que chargé de mission à la chefferie du gouvernement». Elle intervient également suite aux «différentes interprétations et estimations d'un certain nombre de membres du parti», ajoute-t-il.

«J’ai décidé d'assumer l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, d’éviter l'embarras du parti et de prendre les dispositions nécessaires pour corriger la situation», indique Jamaâ Moâtassim, appelant le secrétaire général à accepter sa démission. Le numéro 2 du PJD assure, par ailleurs, qu'il continuera son «militantisme au sein du parti».

Jeudi soir, le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane est intervenu dans un live sur sa page Facebook, menaçant de «démissionner» si les membres du parti n’abandonnent pas la «campagne» menée contre Jamaâ Moâtassim suite aux révélations de cette affaire. Certains «frères ont embarqué dans une campagne malveillante menée par des parties suspectes, indépendamment de certains opposants honnêtes», a-t-il dénoncé. «Ce n'est pas Jamaâ qui doit démissionner, c'est moi qui dois partir», a-t-il déclaré, décrivant une «une tempête dans une tasse de thé».

Mercredi, dans une mise au point relayée par le site de sa formation politique, le secrétaire général du PJD a reconnu que Jamaâ Moâtassim mène une mission au cabinet d’Aziz Akhannouch, précisant que c’est le chef du gouvernement qui a décidé de le garder en tant que «chargé de mission» et non pas comme un «conseiller». Il a ajouté qu'il ne s'y était pas opposé, tout comme son adjoint, rappelant que ce dernier est «à l'origine un fonctionnaire et qu’il n’y pas de problème à ce qu’il aide le chef du gouvernement dans toute affaire qui est dans l'intérêt du pays».