Tanger : Le Forum MEDays revient pour une 14e édition

L'Institut Amadeus organise, du 2 au 5 novembre à Tanger, la 14e édition du Forum international MEDays, sous le thème «De crises en crises : vers un nouvel ordre international ?». Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette édition sera l'occasion de débattre des principaux sujets géopolitiques, économiques et sociaux qui agitent la planète, indique un communiqué de l'Institut.

Après deux années d’absence, en raison des contraintes sanitaires, le Forum MEDays donne de nouveau rendez-vous à une communauté de 230 intervenants, venus de 80 pays, ainsi qu’aux experts et aux observateurs des relations internationales, portant le nombre de participants attendus à 5 000. «L’ordre international est en mutation. Le centre de gravité géopolitique mondiale est en mouvement du fait de l’affirmation de nouvelles puissances, de la diversification des partenariats internationaux et des aspirations au développement des pays émergents, et notamment ceux du continent africain», relève la même source, notant que les crises récentes, trop peu prises en charge par des réponses multilatérales concrètes et opératoires, seront au centre des échanges de la communauté d’intervenants des MEDays.

Le Forum MEDays tentera d’apporter un éclairage et des réponses à «plusieurs questions cruciales, au cœur des préoccupations actuelles», poursuit le communiqué. «Fidèle à son ancrage au service de la coopération Sud-Sud (…), le Forum MEDays propose un programme riche de débats pour mobiliser et catalyser la discussion entre pays partenaires du Sud, particulièrement entre pays africains, afin que leur voix collective porte davantage dans la scène internationale», enchaîne la même source.

Les principaux angles de réflexion, d’échange du programme porteront notamment sur l’intégration régionale et continentale, les enjeux auxquels l’Union africaine fait face, l’enjeu sécuritaire, l’enjeu de stabilité, ou encore l’impact de la guerre Russie-Ukraine sur le continent africain, conclut-on.