Oriental : Les retenues des barrages s’améliorent après les dernières pluies

Les pluies importantes qu'a connues récemment la région de l'Oriental ont nettement amélioré les retenues des barrages qui alimentent la région en eau potable, notamment le barrage Mohammed V, principal pourvoyeur en eau de la région. Ce dernier avait atteint son plus bas niveau de remplissage depuis sa construction en 1967, a souligné le Chef de la division gestion durable des ressources en Eau à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya (ABHM), Mostafa Bouazza.

Les dernières précipitations enregistrées récemment ont eu un impact positif très important, notamment en termes de ressources en eaux de surface mobilisées par les barrages, après une baisse sans précédent des retenues due aux années successives de sécheresse, a-t-il indiqué dans une interview accordée à la MAP. Ces pluies, poursuit-il, ont nettement amélioré les retenues des barrages au niveau du complexe hydraulique de l'Oriental, comme le barrage construit sur Oued Za qui a atteint un taux de remplissage de 100%, tandis que le niveau du barrage Mohammed V s'est établi à 37%, contre moins de 1% enregistré au cours de l'été de cette année. Ces précipitations qui ont coïncidé avec le lancement de la campagne agricole 2022/2023, ont permis la reprise des opérations d'irrigation pour sauver les arbres fruitiers, privés d'eaux des barrages depuis plus d'un an, a-t-il dit.

Le responsable a rappelé l'adoption d'une stratégie proactive, en vue d'assurer l'approvisionnement en eau potable dans la région, qui vise à mettre en œuvre d’actions urgentes avec un investissement global estimé à 1,3 milliard de dirhams (MMDH), et ce dans le cadre du Plan d'urgence pour l'approvisionnement en eau potable dans le bassin hydraulique de la Moulouya. Outre les actions d'urgence, le plan comprend également la réalisation et la réhabilitation de plusieurs grands barrages, notamment la surélévation du barrage Mohammed V (1,3 MMDH) pour atteindre une capacité totale de stockage d'environ un milliard de mètres cubes et la construction du barrage Béni Azimane (1,2 MMDH) et du barrage Targa Ou Madi.