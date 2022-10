Maroc : 84 migrants condamnés à la prison ferme à Nador

Un total de 84 migrants a été condamné à des peines de prison ferme allant de 2 à 4 mois, cette semaine, en première instance à Nador, pour «migration clandestine, détention d’armes et violences contre les forces de l’ordre». Les verdicts ont été rendus sur plusieurs jours et ont concerné à chaque fois un groupe parmi ces ressortissants, a fait savoir la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH-Nador).

Mardi dernier, ces condamnations au tribunal de première instance de Nador ont été prononcées à l’encontre de 51 migrants, dans le cadre de cinq procès différents, rapporte pour sa part l’agence de presse espagnole EFE, qui cite la plateforme publique Mahakim du ministère de la Justice. 38 ont écopé de 4 mois de prison, assorti d’une amende de 500 dirhams chacun, pour «violences et outrage à des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, désobéissance, détention d’armes et crimes liés à la migration clandestine».

Par ailleurs, 13 ressortissants ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 mois de prison et au versement de 500 dirhams d’amende pour «migration clandestine et détention d’armes». Jeudi 27 octobre, 31 autres, dans le cadre de deux procès séparés, visant des groupes de 25 et de 6 personnes respectivement, ont écopé de 4 mois de prison assorti d’une amende de 2 000 dirhams pour «migration clandestine, violences et injures à des fonctionnaires, possession d’armes blanches et désobéissance». Certains des migrants concernés ont comparu devant la chambre criminelle, selon la même source.

Lundi dernier, deux migrants ont été condamnés en première instance à 3 mois de prison et à une amende de 1 000 dirhams «séjour irrégulier au Maroc et possession d’armes blanches». Citant des sources locales, EFE indique que ces procès font suite à des arrestations survenues lors d’opérations menées par les forces de l’ordre, les 14 et 19 octobre, dans la forêt de Gourougou à Nador.