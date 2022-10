Le Polisario repousse l’organisation de son congrès

Le Polisario a décidé de repousser de quelques semaines l’organisation de son prochain congrès. Initialement prévu en décembre, le conclave se tiendra du 13 au 17 janvier 2023, informe son agence de presse.

En revanche, le lieu n’a pas changé. La direction du Front a été contrainte de tenir son congrès au camp de Dakhla, situé sur le territoire algérien à environ 200 km des camps de Tindouf. Une preuve de plus attestant que, depuis le 13 novembre 2020, le mouvement séparatiste n'a plus aucune autorité sur ses «zones libérées», puisque c'est Tifariti qui accueillait ce genre d’événement.

Brahim Ghali, qui est aux commandes du Polisario depuis juillet 2016, ambitionne de rester au pouvoir quelques années supplémentaires. En l’absence d’un candidat, qui pourrait lui ravir le soutien de l’Algérie, il est presque assuré de sa réélection, d’autant que les finances sont de son côté.

On apprend de sources sahraouies opposées à la direction du Polisario, que l’Algérie a accordé récemment une aide supplémentaire de 5 millions de dollars à Brahim Ghali pour «l’organisation d’activités» et apaiser la colère des tribus. En effet, le Front a organisé dans les camps de Tindouf durant les derniers semaines un festival de cinéma, un forum syndical, avec la présence de délégations étrangères et annoncé une offre de réparation des victimes de violations commises par ses milices.