Les compétences MRE au cœur d’une journée d’études à l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation est partenaire du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), du Conseil national de la recherche scientifique et technique et de la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc, pour la tenue de l’Assise de la 13e région consacrée aux compétences marocaines du monde. La rencontre est prévue samedi 29 octobre à l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs (EMI) à Rabat.

Le ministre Abdellatif Miraoui, le président du CCME Driss El Yazami et le représentant de la CGEM Karim Amor interviendront en ouverture. L’événement sera marqué par les interventions de professeurs et d’ingénieurs marocains résidents au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, en France, au Singapour et au Qatar.

Les axes abordés sont l’enseignement supérieur, l’innovation, les dispositions et modalités de mobilité, en plus d’une séance de networking et d’échanges entre les compétences MRE et les responsables des universités marocaines.