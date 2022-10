L’Algérie dément avoir invité le Polisario au sommet arabe

L’Algérie a fini par rompre son silence sur les rumeurs de participation du Polisario au sommet arabe, en tant qu’invité d’honneur au même titre que le secrétaire général de l’ONU et le président de la Commission de l'Union africaine. «La République arabe sahraouie n'est pas membre de la Ligue arabe, et donc le président Brahim Ghali n'est pas intéressé par les travaux du sommet d'Algérie», a démenti le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Nadir Arbaoui.

«Ceux qui diffusent cette nouvelle fausse et malveillante veulent perturber les travaux du sommet», a-t-il accusé dans des déclarations à la presse. Et de noter que «les signes du succès du sommet commencent déjà à inquiéter les parties qui veulent désorienter l’Algérie».

Depuis le début de cette semaine des informations ont fait état d’une possible présence du chef du Polisario au sommet arabe, notamment à l'occasion de la séance d’ouverture. En effet, le pays qui accueille le conclave est totalement libre d’inviter les personnes qu’il souhaite à cette réunion.

Pour rappel, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, avait annoncé, en novembre 2021, que «le sommet arabe prochain sera le sommet de la solidarité interarabe et le soutien de la cause palestinienne et du peuple sahraoui».