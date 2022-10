Italie : Un Marocain tué par balles près de Milan

Un Marocain de 45 ans, résidant en Italie, est mort dimanche dernier par balle, après une dispute devant un bar de Cornaredo, dans la métropole de Milan en Lombardie. Selon la presse italienne, qui revient ce vendredi sur ce drame, son assassin présumé, un ressortissant albanais âgé de 21 ans, aurait pris la fuite vers la Belgique en passant par la Suisse avec de se rendre, mercredi, auprès des autorités italiennes. «Il a d’abord parlé aux carabiniers, puis devant le procureur mais a décidé de ne pas répondre aux questions», indique-t-on, en précisant que les enquêteurs avaient tout découvert.

Dans la nuit du dimanche 23 octobre, les autorités ont reçu un appel au 112 arrivé à 23h30 signalant trois coups de feu à l’extérieur d’un local sur la place Libertà. Arrivés sur place, cependant, les carabiniers constatent que le bar est fermé, bien qu’il soit généralement ouvert tard dans la nuit et qu’il n’y a pas de blessés, ni agresseurs. À 500 mètres de là, dans la rue Varese, il y avait cependant une Volkswagen Polo blanche avec à bord Abderrahim El Kharmoudi, mourrant. Transporté aux urgences, le Marocain succombe à ses blessures.

Grâce au récit des témoins et aux images de vidéosurveillance du bar et des rues autour, les militaires parviennent à reconstituer, pièce par pièce, ce qui s’est passé, en rassemblant toutes les pièces du puzzle. Le premier contact entre Abderrahim El Kharmoudi et Aldo, son tueur présumé, qui était en compagnie d’un ami et de sa fiancée, a lieu à 22h45, lorsque la tension montes. Après avoir quitté le bar puis revenu, le Marocain se serait approché à plusieurs reprises du groupe, menaçant de la jeune fille, qui est défendue par trois autres jeunes présents dans la salle. Alors qu’il s’apprêtait à quitter, l’un d’eux lui tire dessus et le touche par deux balles. Le Marocain ressort du bar, remonte dans sa voiture avant de s’effondre sur le siège.

Les deux jeunes ainsi que la femme avaient ensuite quitté le bar vers chez eux, avant de monter à bord d’une voiture d’un «oncle» du tueur présumé» et quitter l’Italie vers la Suisse.