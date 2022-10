Maroc : Le premier prime de Starlight accumule 9 millions de téléspectateurs sur 2M

Le premier prime de l’émission Starlight, diffusée mardi 25 octobre sur 2M, a réussi à réunir 9 millions de téléspectateurs en audience accumulée. Pour cet épisode transmis de 21h25 à 23h20, le nouveau talent-show 100% marocain a enregistré 39% de part d’audience. Sur les réseaux sociaux, «la couverture des vidéos extraites du prime a atteint les 5 millions d’utilisateurs sur Facebook et 2 millions sur Instagram», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

L’émission constitue un ticket d’entrée sur la scène musicale pour 60 artistes que l’émission va révéler, après qu’ils ont été triés sur le volet parmi plus de 3 000 inscrits au casting. Face au jury composé de Nouamane Lahlou, Latifa Raafat, Asmaa Lamanwar, Douzi et Aminux, quinze d’entre eux ont participé au premier prime. Les heureux gagnants poursuivront l’aventure et seront accompagnés en coaching musical.

L’émission Starlight constitue pour la chaîne 2M «une nouvelle étape dans cette trajectoire poursuivie pour remplir l’une de ses missions principales, celle de satisfaire les exigences du public en termes de divertissement», tout en partant à la découverte de nouveaux talents artistiques. L’émission est diffusée tous les mardis à 21h25 et à retrouver sur 2m.ma/starlight.