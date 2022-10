Canada : Deux arrestations pour le meurtre du Marocain Achraf Thimoumi

Les autorités canadiennes ont arrêté, cette semaine, deux hommes de 35 et 34 ans accusés du meurtre au premier degré d’Achraf Thimoumi. L’étudiant marocain à l’Institut Aviron de Montréal avait été retrouvé mort, dans un véhicule sur le chemin des Familles en bordure du boulevard Talbot à Stoneham, dans la province de Québec, en août dernier. Selon Radio Canada, la Sûreté du Québec (SQ) a procédé mercredi à l'arrestation de Keven Prévost-Bouchard et d'Éric Guénette. Leur comparution a eu lieu jeudi matin par visioconférence au palais de justice de Québec.

Le premier réside à Albanel, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et a comparu depuis la prison de Roberval, où il est détenu en lien avec un autre délit, après avoir été arrêté au début du mois de septembre pour un vol qualifié survenu dans une roulotte au nord de Dolbeau-Mistassini. Quant au deuxième, il habite à Normandin, près d'Albanel et a comparu depuis le poste de la Sûreté du Québec de Dolbeau.

Le juge chargé de l’affaire a ordonné leur maintien en détention, compte tenu de la nature de l'accusation qui pèse contre eux. Le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Matthieu Rochette, a rappelé qu'ils sont accusés de l'infraction la plus grave au Code criminel. Ils seront de retour devant le tribunal le 5 décembre.

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec a expliqué que «l’enquête tend à démontrer que le crime serait relié au monde des stupéfiants», bien que la sœur de la victime et ses amis ont fait part de leur «surprise» que le drame soit lié au monde des stupéfiants.

Le corps de l’étudiant de 20 ans a été découvert sans vie, le 8 août, dans une voiture sur le chemin des Familles à Stoneham. Achraf Thimoumi était arrivé à Montréal en 2019 pour des études en soudure avant d’entamer des études professionnelles en mécanique automobile.