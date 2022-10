Google rend hommage à Haja El Hamdaouia à travers son doodle du jour

Google a choisi, ce vendredi 28 octobre, de rendre hommage Haja El Hamdaouia à travers son doodle du jour. L’icône marocaine de la l’art chaabi est décédée le 5 avril 2021 à l’Hôpital Cheikh Zayd, Rabat à l’âge de 91 ans. Le doodle d'aujourd'hui célèbre la chanteuse marocaine et icône culturelle Haja El Hamdaouia. La star a influencé plusieurs générations d'artistes avec son style innovant», indique-t-on. «Haja est née en 1930 à Casablanca, au Maroc. Son père aimait les musiciens et accueillait souvent des troupes de musique chez eux. Cela a inspiré Haja à suivre des cours de théâtre où elle a appris à chanter et à jouer de la musique chaabi, un genre qui fusionne la musique folklorique marocaine urbaine et rurale», poursuit-on.

Au début des années 1950, El Hamdaouia s'intéresse à El Aita al Marsaouiya, un sous-genre de la musique chaabi caractérisé par des paroles poétiques et des mélodies de type blues, insufflant ainsi une nouvelle vie au genre. «Avec sa voix perçante et puissante, Haja a chanté sur tout, de l'indépendance nationale à la vie quotidienne. Elle n'avait pas peur de repousser les limites comme en 1959 quand Haja eut l'idée de chanter devant un orchestre de fortune», poursuit la même source.

El Hamdaouia s’est ainsi «produite dans des cabarets des quartiers de Casablanca soutenue par un saxophone, un orgue, une guitare, une batterie et un violon» et a créé certaines de ses chansons les plus populaires comme "Daba Yij" et "Jiti Majiti", qui ont abordé les sujets de la féminité et de l'amour». La star marocaine a continué à créer et à interpréter de la musique pendant plus de 60 ans, ajoute Google, rappelant qu’elle a été la tête d'affiche de festivals à Essaouira et Oujda jusqu'à la fin des années 2000.