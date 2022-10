Méditerranée : Le rôle du Maroc salué par le chef de la diplomatie italienne

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération a salué jeudi «le rôle crucial joué par le Royaume dans la stabilité de la méditerranée». Dans un tweet, le ministère italien des affaires étrangères a indiqué qu’Antonio Tajani s'est félicité, lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, du «rôle crucial joué par le Maroc dans la stabilité de la méditerranée, notamment en matière de lutte contre le terrorisme».

#Maroc: entretien téléphonique ? entre le ministre @Antonio_Tajani et son homologue ?? Nasser Bourita. "Votre rôle est crucial pour la stabilité de la Méditerranée, également dans la lutte contre le terrorisme. Vous pouvez compter sur mon amitié." pic.twitter.com/SLMxnb8ciu — Italy MFA (@ItalyMFA_int) October 27, 2022

Le ministre, ancien président du Parlement européen et membre du parti de la coalition gouvernementale Forza Italia, a été nommé vendredi dernier à la tête de la diplomatie italienne.

Le Maroc et l'Italie ont conclu, en novembre 2019, une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel qui vise, en l'occurrence, à entretenir un dialogue permanent et approfondi sur tous les secteurs d'intérêt commun, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Cet instrument de coopération ambitionne également d’approfondir le dialogue et la coopération dans le domaine juridique et migratoire.

Rome et le Rabat ont souligné, à plusieurs reprises, la qualité des relations qui les unissent et la volonté commune d’impulser la coopération bilatérale dans divers domaines et de donner une nouvelle dynamique aux échanges.