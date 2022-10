Maroc : Le soutien direct aux familles nécessiteuses accordé sur la base des données du RSU

Le soutien direct aux familles en situation de précarité sera accordé sur la base des données du registre social unifié (RSU), a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Actuellement en expérimentation dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le RSU permettra de fournir des données détaillées sur les catégories vulnérables ainsi que de recenser les populations démunies, a-t-il précisé lors du point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Ainsi, les familles nécessiteuses qui bénéficieront du soutien direct seront identifiées, a-t-il indiqué.

Ce soutien direct, qui concerne 7 millions d'enfants en âge de scolarisation et 3 millions de familles sans enfants ou sans enfants scolarisés, sera adopté après la finalisation du RSU, a ajouté le ministre.

Concernant la possibilité de se passer du soutien de la Caisse de compensation, Mustapha Baitas a affirmé que le gouvernement continue à faire recours au mécanisme dans lequel il a injecté un total de 32 milliards de dirhams cette année, puisqu'il ne dispose pas à ce jour d'un registre social unifié permettant d'identifier les citoyens ayant besoin d'un soutien direct. Il a, en outre, fait savoir que le gouvernement continuera à travailler avec ce mécanisme inscrit dans la loi de finances pour l'année 2023 et ce, jusqu'à la finalisation du RSU et l'identification des catégories les plus vulnérables auxquelles seront versées des indemnités et des subventions.

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, avait assuré, mardi à Rabat, que le gouvernement envisage de passer de la subvention du gaz butane à l'octroi des aides directes pour continuer à faire face à la hausse des cours mondiaux. «À partir de cette année, nous allons allouer 20 milliards de dirhams (MMDH) aux aides directes au profit des ménages vivant dans la précarité», avait-il soutenu, précisant que la subvention de gaz ne bénéficie pas grandement aux familles précaires qui n'utilisent pas plus d'une bonbonne de gaz par mois.