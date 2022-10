Sahara : «La position de la Belgique a beaucoup de significations et d'importance»

L’ambassadeur du Maroc, Mohammed Ameur est revenu, ce vendredi, sur la nouvelle position de la Belgique sur le dossier du Sahara occidental. La semaine dernière depuis Rabat, la cheffe de la diplomatie belge, Hadja Lahbib a affirmé que son pays «considère le Plan d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base d’une solution acceptée par les parties».

«Il y a 94 pays qui soutiennent ce plan d'autonomie et pour nous, la position de la Belgique a beaucoup de signification et d'importance», a affirmé l’ambassadeur du Maroc, dans une interview accordée à LN24. Il a rappelé que le royaume a «récupéré ses territoires en 1975 sur la base d’un plan d’un accord avec le gouvernement espagnol à l’époque». «L’accord n’a pas plu à nos voisins de l’Est, notamment à la Libye de Kadhafi, aux généraux militaires de l’Algérie, qui ont lancé une guerre et ont financé un mouvement séparatiste», a-t-il expliqué.

«Nous avons accepté d’organiser un référendum et travaillé avec les parties et les Nations unies pendant 10 ans, mais nous ne sommes pas arrivés à un accord. Au bout de 10 ans, les Nations unies ont fait le constat de l’inapplicabilité du référendum et ont demandé à ce que les parties travaillent sur une solution politique. Suite à cela, le Maroc a présenté un plan d’autonomie alors que les autres parties campent sur leur position initiale», a rappelé le diplomate. «La situation dans les territoires du Sud est très calme. Ils ont connu un développement spectaculaire», a assuré Mohammed Ameur.

«Le développement est en cours et la sécurité est en place, ce qui explique aujourd’hui qu’il y a un soutien massif à ce plan. Il y a une trentaine de pays qui y ont ouvert des consulats.»

Par ailleurs, l’ambassadeur a rappelé que le nombre de Belges d’origine marocaine, Belgo-marocains et Marocains résidant en Belgique est estimé à environ 800 000 personnes. «Pour une population de 11 millions, c’est très importants. A Bruxelles, les Marocains représentent 25% de la population», a-t-il dit, en qualifiant toutefois de «modeste» les échanges économiques entre les deux pays. «Je pense que nous sommes en mesure de demander plus et je suis vraiment optimiste», a-t-il déclaré.