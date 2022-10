Sahara : Au Conseil de sécurité, le Kenya s’est fait l’avocat du Polisario

Si le Kenya avait lâché, en octobre 2021 au Conseil de sécurité, l’Algérie et le Polisario et votait en faveur de la résolution 2606, le pays du président William Ruto a eu, cette année, l’occasion de se rattraper. En effet, l’abstention du Kenya, ce jeudi, à l’instance exécutive de l’ONU apporte des eaux aux moulins de l’Algérie et du Polisario.

Dans son intervention, le représentant kenyan auprès des Nations unies est revenu un peu en arrière pour expliquer le vote, le 29 octobre 2021, de son pays en faveur de la résolution 2602 par l’espoir de voir «les parties engager l'Envoyé personnel d'une manière à rendre à la MINURSO son objectif principal, à savoir: l'organisation d'un référendum pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental».

«Malheureusement, les progrès ont été limités. Cette résolution (2654) n'aidera pas les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable telle que prévue à l'origine», a-t-il souligné. Et de déplorer que «les propositions constructives» faite par sa délégation lors de l’examen du texte rédigé par les Etats-Unis «n'ont pas été prises en compte».

Le Kenya se fait l’avocat du Polisario

«Nous sommes préoccupés par cette résolution» parce qu’elle ne reflète pas «l’engagement du Conseil de sécurité -tel qu’il est précisé dans la résolution 2602 et les résolutions précédentes- visant à assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations unies», a-t-il affirmé.

Le diplomate a enchainé par un plaidoyer en faveur de l’«autodétermination du peuple sahraoui», appelant à la mise en œuvre de l’article 20 de la Charte des Nations unies qui stipule que «tous les peuples ont le droit incontestable et inaliénable à l'autodétermination». Le représentant du Kenya s’est aussi fait l’avocat de l’Union africaine, sachant que contrairement à son prédécesseur, Staffan de Mistura évite de rencontrer, du moins publiquement, les représentants de l'UA.

Après avoir ardemment défendu les positions du Polisario, l’ambassadeur du Kenya a estimé que son pays «entretient de chaleureux liens d'amitié avec le Maroc et le Sahara occidental». «Nous aspirons à renforcer davantage ces liens par la coopération sur des questions d'intérêt commun aux niveaux bilatéral et multilatéral», ajoute-t-il. Et de conclure par réaffirmer l’engagement du Kenya de «tout mettre en œuvre pour aider les parties à trouver une solution juste, durable, une solution politique mutuellement acceptable, basée sur le compromis» mais sans oublier «le parachèvement longtemps retardé de l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination».

