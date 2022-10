Sahara : La nouvelle résolution du Conseil de sécurité déçoit le Polisario

Le Front Polisario a dénoncé, ce jeudi, «l'inaction persistante du Conseil de sécurité face aux tentatives agressives et persistantes» du Maroc sur le dossier du Sahara. Dans un long communiqué de son secrétariat général, en réaction à la résolution n°2654 du Conseil de sécurité, le mouvement séparatiste a accusé le Maroc «d'obstruer et de saper le mandat de la MINURSO et d'imposer un fait accompli par la force dans les zones sahariennes occupées».

«Cela ne laisse pas le peuple sahraoui avec d'autre choix que de poursuivre et d'intensifier sa lutte armée légitime pour défendre son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance», insiste le groupe, qui dit rejeter «catégoriquement l'inaction du Conseil de sécurité, en particulier de certains de ses membres influents, son silence malheureux et sa réticence injustifiée à tenir la puissance occupante du Maroc responsable de son occupation illégale» du Sahara. «Au lieu d'adopter une approche équilibrée, claire et cohérente face au processus de paix et aux réalités sur le terrain, le Conseil de sécurité a opté pour une ambiguïté dévastatrice qui aggrave l'impasse actuelle d'une manière qui ne fera qu'affaiblir et entraver la mission du Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, détériore davantage l'environnement opérationnel de la MINURSO et exacerbe la situation tendue à l'origine sur le terrain», ajoute-t-il sur un ton menaçant.

Le mouvement de Brahim Ghali réitère son attachement au «Plan de règlement conjoint entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine» qui, pour lui, «demeure le seul accord avec le consentement des deux parties, le Polisario et le Maroc». Le Front ajoute qu’il «ne participera à aucun processus de paix fondé sur une approche déviante, dans la forme et la substance» dudit plan de règlement.

Tout en réaffirmant «son engagement à contribuer de manière constructive à la recherche d'une solution pacifique, juste et durable à la décolonisation du Sahara occidental», le Polisario réaffirme qu’il «continuera à utiliser tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée pour défendre ses droits inaliénables et non négociables à l'autodétermination et à l'indépendance».