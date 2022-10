Sahara : La nouvelle résolution conforte le Maroc et déçoit le Polisario

La diplomatie marocaine a exprimé, jeudi soir, sa satisfaction de la résolution n°2654 du Conseil de sécurité, adopté ce jour. Un texte qui prolonge, d'une année supplémentaire, le mandat de la MINURSO.

«Le Royaume du Maroc se félicite de l’adoption ce jour par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2654 relative à la Question du Sahara marocain», a indiqué ce jeudi le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. «L’adoption de cette résolution intervient dans un contexte marqué par les percées significatives réalisées, sous la Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans le dossier au cours des dernières années», ajoute le département.

Rappelant le «soutien international grandissant de pays importants et influents à l’Initiative marocaine d’autonomie, l’ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d’une trentaine de Consulats Généraux, la non-reconnaissance de plus de 84% des Etats membres de l’ONU de l’entité fantoche, ainsi que l’essor économique et social dans les Provinces du Sud», la diplomatie marocaine considère que la nouvelle résolution, «tout en consacrant les acquis antérieurs du Maroc, constitue une résolution de confirmation et d’évolution».

«C’est une résolution de confirmation qui réaffirme le cadre du processus politique, ses acteurs, et sa finalité», estime-t-on. L'occasion de rappeler que la résolution onusienne considère les «tables rondes» comme le seul cadre de discussion et qu'elle confirme les acteurs du processus politique (Maroc,Algérie,Mauritanie et Polisario).

«Le texte adopté aujourd’hui a consacré des évolutions importantes au moins à deux niveaux, celui du recensement et de l’enregistrement des populations des camps de Tindouf d’une part, et celui du respect du mandat de la MINURSO dans la surveillance du cessez-le-feu, de l’autre.» Ministère marocain des Affaires étrangères

Le Maroc reste ainsi «pleinement engagé pour appuyer les efforts du Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel visant la relance du processus des tables rondes, en vue de parvenir à une solution politique, basée sur l’Initiative Marocaine d’Autonomie et dans le strict respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume», conclut le communiqué.

Le Polisario dénonce «l'inaction persistante du Conseil de sécurité

Pour sa part, le Front Polisario a dénoncé, ce jeudi, «l'inaction persistante du Conseil de sécurité face aux tentatives agressives et persistantes» du Maroc sur le dossier du Sahara. Dans un long communiqué de son secrétariat général, en réaction à la résolution n°2654 du Conseil de sécurité, le mouvement séparatiste a accusé le Maroc «d'obstruer et de saper le mandat de la MINURSO et d'imposer un fait accompli par la force dans les zones sahariennes occupées».

«Cela ne laisse pas le peuple sahraoui avec d'autre choix que de poursuivre et d'intensifier sa lutte armée légitime pour défendre son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance», insiste le groupe, qui dit rejeter «catégoriquement l'inaction du Conseil de sécurité, en particulier de certains de ses membres influents, son silence malheureux et sa réticence injustifiée à tenir la puissance occupante du Maroc responsable de son occupation illégale» du Sahara. «Au lieu d'adopter une approche équilibrée, claire et cohérente face au processus de paix et aux réalités sur le terrain, le Conseil de sécurité a opté pour une ambiguïté dévastatrice qui aggrave l'impasse actuelle d'une manière qui ne fera qu'affaiblir et entraver la mission du Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, détériore davantage l'environnement opérationnel de la MINURSO et exacerbe la situation tendue à l'origine sur le terrain», ajoute-t-il sur un ton menaçant.

Le mouvement de Brahim Ghali réitère son attachement au «Plan de règlement conjoint entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine» qui, pour lui, «demeure le seul accord avec le consentement des deux parties, le Polisario et le Maroc». Le Front ajoute qu’il «ne participera à aucun processus de paix fondé sur une approche déviante, dans la forme et la substance» dudit plan de règlement.

Tout en réaffirmant «son engagement à contribuer de manière constructive à la recherche d'une solution pacifique, juste et durable à la décolonisation du Sahara occidental», le Polisario réaffirme qu’il «continuera à utiliser tous les moyens légitimes, y compris la lutte armée pour défendre ses droits inaliénables et non négociables à l'autodétermination et à l'indépendance».