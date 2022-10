Maroc : L’Initiative «5+5 Défense» s'engage à développer la coopération multilatérale

Lors d'une réunion boudée par l'Algérie et la Tunisie, les pays membres de l'Initiative «5+5 Défense» se sont engagés, jeudi à Rabat, à développer davantage la coopération multilatérale dans le but de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles pour faire face aux défis sécuritaires communs dans la région. Dans une Déclaration conjointe publiée à l'issue de la 14e réunion des chefs d’Etat-Major des armées des pays membres, qui s’est tenue sous la présidence du Maroc, les participants ont réaffirmé la poursuite du développement de la coopération multilatérale, initiée depuis 2004 entre les pays membres de cette initiative pour promouvoir la sécurité en Méditerranée occidentale.

Les chefs d’Etat-Major des armées de la France, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont également réaffirmé la continuité et l’efficacité des activités de coopération pour atteindre les objectifs escomptés en fonction des capacités de chaque Etat membre, conformément aux principes de «volontariat, de pragmatisme et de consensus». De même, la Déclaration conjointe appelle à pérenniser la coopération dans les quatre piliers majeurs, à savoir les domaines relatifs à la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la contribution des Forces Armées à la gestion des catastrophes majeures, ainsi que la recherche académique et la formation.

Il s’agit aussi de «poursuivre l’élargissement de la coopération à d’autres domaines d’intérêt commun tels que les forces spéciales, la cybersécurité, les drones, la lutte contre le terrorisme, la recherche et sauvetage, l’intelligence artificielle, le déminage humanitaire, lutte contre les engins explosifs improvisés (C-IED), le soutien médical militaire, la coopération civilo-militaire (CIMIC), la lutte contre la pollution marine et les défis sécuritaires résultant des changements climatiques». Les pays membres recommandent aussi de «maintenir la conduite des exercices pratiques et réalistes», notamment «SEABORDER», «CIRCAETE» et ceux relatifs aux opérations de recherche et sauvetage, et d'encourager le partage du retour d’expérience de ces activités afin de renforcer l’interopérabilité entre les Forces Armées des pays membres.

Les conclusion de cette réunion seront intégrées dans la déclaration conjointe devant sanctionner les travaux de la 18e réunion des ministres de la défense des pays membres, prévue le 16 décembre 2022 à Rabat.