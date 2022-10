ONU : La résolution sur le Sahara adoptée, la Russie et le Kenya s’abstiennent

Le Conseil de sécurité a adopté, ce jeudi, une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Le texte, proposé par les Etats-Unis, a eu l’adhésion de 13 membres de l’instance exécutive de l’ONU et l’abstention de la Russie et le Kenya. La France, la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont voté en faveur de la résolution. La Norvège, l’Irlande et le Mexique, ce dernier reconnaissant la «RASD», ont également apporté leurs soutiens à la résolution.

La position de la Russie s’inscrit dans le cadre d’une ligne politique suivie, depuis des années, par Moscou. En revanche, l’abstention du Kenya a créé la surprise, sachant que l’année dernière ce pays, alors dirigé par Uhuru Kenyatta, un grand partisan du Polisario, avait lâché l’Algérie et le Polisario et voté en faveur de la résolution 2602.

La nouvelle résolution, 2654, invite les parties à continuer sur la voie initiée par l'ancien envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Un appel indirect aux parties à s’engager dans le processus des tables rondes, ayant réuni, en décembre 2018 et mars 2019, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Un cadre de négociation rejeté, depuis, par l'Algérie et le Polisario.