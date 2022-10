Les chefs des Armées des membres de l'Initiative «5+5 Défense» se réunissent au Maroc

Sur hautes instructions du roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces armées royales (FAR), la 14e réunion des chefs d’Etat-major des armées des pays membres de l’Initiative «5+5 Défense» s’est tenue, sous la présidence du Maroc, jeudi à Rabat. Une rencontre qui a connu la participation des chefs d’Etat-Major des armées de huit pays membres de l’Initiative, à savoir la France, l’Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

A cette occasion, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud a, lors de son discours liminaire, salué les efforts que déploient tous les pays membres pour faire de cette Initiative un espace privilégié de partage d’expériences et de réflexions en matière de sécurité et de défense, favorisant les synergies entre les armées des deux rives de la Méditerranée. Il a aussi réaffirmé l’attachement des FAR à la coopération militaire multilatérale pour faire face aux multiples défis qui pèsent sur la région, indique un communiqué de l’État-Major général des Forces armées royales.

A leur tour, les chefs d’Etat-major des armées des pays participants ont souligné l’importance de l’Initiative en matière d’échange de bonnes pratiques entre les forces armées des pays membres de l’Initiative, mais aussi en termes de renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du bilan d’étape du plan d’action 2022 avant d’ouvrir le débat sur les principales activités à inclure dans le plan d’action 2023. Dans ce cadre, les chefs d’Etat-Major des armées des huit pays participant à cette 14e réunion de «l’Initiative 5+5 Défense» ont approuvé le plan d’action 2023 et émis des recommandations et conclusions à inclure dans la déclaration conjointe devant sanctionner les travaux de la 18e réunion des ministres de la défense des pays membres, prévue le 16 décembre 2022 à Rabat. Des recommandations qui portent principalement sur l’encouragement de la pérennité de l’Initiative, la promotion de l’égalité des chances entre les genres et la poursuite de la coopération multilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, la sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la gestion des catastrophes majeures ainsi que la recherche académique et la formation.