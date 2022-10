France : Les Maghrébins «très représentés» parmi les conducteurs et les agents de sécurité

En 2018 (chiffres complets du dernier recensement), 1,25 million d’immigrés travaillent en Île-de-France, selon la dernière étude rendue publique jeudi par l’Institut régional de la statistique et des études économiques (INSEE). Un chiffre représentant 22% de la population active de la région-capitale, une part deux fois plus élevée que la moyenne en France métropolitaine, écrit Le Parisien.

Dans son étude, l’institut régional de statistique précise qu’il entend par immigré «une personne née à l’étranger et résidant en France» ce qui «inclut les personnes ayant acquis la nationalité française». En Île-de-France, 38% des immigrés ont acquis la nationalité française. Il note que parmi les travailleurs immigrés travaillant en Île-de-France, plus de la moitié est née en Afrique alors que ceux nés au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) sont les plus représentés.

L’étude que les immigrés sont surreprésentés dans certains métiers. Ainsi, 61,4% des gens qui travaillent dans l’aide à domicile et les employés de maison sont immigrés. Un secteur suivi par celui du bâtiment (plus de 60%) et la cuisine (50%). Ils sont nombreux également, plus de 40%, chez les agents de sécurité, les agents d’entretien ou dans l’hôtellerie-restauration.

En 2018, 37,2% des immigrés étaient titulaires d’un bac + 5 ou supérieur. De ce fait, les immigrés restent «davantage confrontés à l’inadéquation entre niveau de diplôme et métier». «En Île-de-France, près de 40 000 actifs immigrés détenteurs d’un diplôme Bac+5 occupent un emploi d’ouvrier ou d’employé. Et seuls 56% des immigrés détenteurs d’une licence accèdent aux professions intermédiaires ou supérieures, contre plus de 80% des non-immigrés», fait-il remarquer.

L’INSEE Île-de-France ajoute que parmi les immigrés originaires d’Afrique, les 330 000 natifs du Maghreb sont très présents parmi les conducteurs de véhicules et les agents de sécurité. Les travailleurs originaires d’Afrique sahélienne ou centrale sont, pour une part importante, agents d’entretien alors que les natifs du Portugal (130 000) sont particulièrement représentés dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.