FIFM 2022 : Grand retour des cycles «In conversation with…»

Rendez-vous des plus attendus du Festival international du film de Marrakech, le programme «In onversation with…» revient cette année en mode présentiel, avec une série d’échanges mettant en lumière les grandes personnalités du cinéma mondial. Pour la 19e édition du festival, qui se tient du 11 au 19 novembre 2022, de grands noms du cinéma mondial sont attendus dans le cadre de ces «discussions à bâtons rompus». Devant le public, les artistes vont partager leur vision et leur pratique du cinéma, «entre démonstrations brillantes et anecdotes savoureuses», indique un communiqué des organisateurs.

Pour cette édition, les personnalités qui viendront à la rencontre des festivaliers sont : l’acteur britannique Jeremy Irons, l’actrice et réalisatrice française Julie Delpy, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, la cinéaste française, Julia Ducournau, l’acteur indien Ranveer Singh, le cinéaste américain Jim Jarmusch, l’actrice française Marina Foïs, le réalisateur suédois Ruben Östlund, le cinéaste français Léos Carax et le compositeur franco -libanais oscarisé Gabriel Yared.

Les cycles de rencontres «In conversation with…» se tiendront du 12 au 18 novembre, dans le cadre du festival. Ranveer Singh, à qui un hommage est consacré, ouvrira le bal de cette série de rencontres.