Allemagne : Jazouli promeut la fabrication de batteries pour voitures électriques au Maroc

Le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques a affirmé que le Maroc développe la fabrication de batteries pour le secteur automobile électrique. Lors de son intervention à l'«Automobilwoche Kongress» qui s’est tenu, mardi et mercredi, à Berlin, Mohcine Jazouli a expliqué que le royaume va s'appuyer sur les réserves de cobalt, de phosphates, de manganèse et de nickel dans le pays, rapporte EFE.

«Depuis 2020, la fabrication de véhicules électriques est en cours au Maroc, comme en témoigne la production des modèles Citroen Ami et Opel E-Rock dans les usines du pays. Des modèles conçus par des ingénieurs marocains», a déclaré le ministre. En outre, il a souligné que le royaume a réussi en deux décennies à développer «un écosystème automobile riche et diversifié», rappelant que le Maroc est devenu le premier producteur automobile en Afrique avec une capacité installée de plus de 700 000 véhicules par an.

«De grandes entreprises ont installé des capacités productives au Maroc comme Renault, Stellantis, Leoni, Denso, Valeo, Magna, Lear ou Faurecia, et plus de 250 fournisseurs», a-t-il rappelé.

Une importante délégation s’est rendue, lundi, à Berlin pour prendre part au congrès international de l’automobile «Automobilwoche», qui représente la plateforme numéro 1 pour les rencontres des décideurs et acteurs de l’industrie automobile du monde entier. Présidée par Mohcine Jazouli, elle comprend notamment le Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.