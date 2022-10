«Ghachia» rafle le Grand prix du 15ème Festival international du théâtre universitaire de Tanger

La pièce de théâtre «Ghachia» de l'Université Sidi Mohamed Benabdellah de Fès a raflé, mercredi soir, le Grand prix de la 15e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT), organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI. Le prix du jury est revenu à la pièce théâtrale «Osboâ rouge» de la troupe Chafak théâtrale (Sultanat d'Oman), alors que le prix de la réalisation a été remporté ex-æquo par Reda Tssouli de l'Université Mohamed Benabdellah (pièce de théâtre «Ghachia») et Said Siabi de Sultanat d'Oman (pièce «Osboâ rouge»).

Pour sa part, le théâtre universitaire de Liège (Belgique) s’est vu attribuer le prix de droits de l’Homme pour sa pièce «Le Ceta, l'Europe, le Canada, la Wallonie et moi dans tout ça?», alors que le prix du meilleur texte théâtral a été décerné à Abbas El Hayek pour la pièce théâtrale «Osboâ rouge».

Le prix de la meilleure interprétation masculine est revenu ex-aequo à Walid Salem El Mghizoui et Ibrahim Salem El Maâchari pour leur rôle dans la pièce de théâtre «Osboâ rouge», alors que le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à Nezha Ferkak pour son rôle dans la pièce «Ghachia». Le prix de la meilleure harmonie du groupe a été, quant à lui, remporté par la troupe Fitia Voarara Tsonga Tanger du Madagascar.

Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, du maire de Tanger, Mounir Laymouri, du président de l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), Bouchta El Moumni, et de personnalités culturelles et académiques, a été marquée par un vibrant hommage rendu à l'acteur et metteur en scène de théâtre, Abdelaziz Atifi Al-Nasiri, pour son parcours artistique riche et sa contribution à la promotion du théâtre au Maroc.

Cet événement a été accompagné par diverses représentations artistiques (danseurs, cracheurs de feu, gnaoua, acrobates, musiciens…) données par les troupes participantes et les étudiants des divers établissements de la ville.