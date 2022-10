Espagne : Le CCME plaide pour la coopération sur la protection de l’enfance en mouvement

Une conférence inaugurale a été donné par Driss El Yazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) sur le thème «Mineurs et adolescents en mouvement : pour une approche basée sur les droits et la coopération internationale», le 26 octobre à Séville. Cette séance s’inscrit dans le cadre du séminaire international «#tútambién/ أنت أيضا : #protéger les enfants, les adolescents et les jeunes en déplacement depuis la coopération internationale», à l’initiative du Fonds andalou des municipalités pour la solidarité (FAMSI), en collaboration avec la Fédération des collectivités locales du nord du Maroc et l’Andalousie (ANMAR), sous l’égide de la mairie de Séville.

Ce séminaire a pour but de dynamiser la réflexion, le débat et l’échanger sur les approches, les politiques et les bonnes pratiques dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse en mouvement, «en se basant sur la perspective de la coopération internationale pour le développement», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans son intervention, Driss El Yazami a évoqué «l’émergence du phénomène des mineurs non accompagnés depuis la fin des années 1980», rappelant son contexte. Dès le départ, «la question du statut de ces mineurs est posée et se trouve prise entre deux logiques : étrangers, ils relèvent du droit de l’immigration mais mineurs, ils ont les droits que leur confère la convention relative aux droits de l’enfant».

Analysant les ressorts de l’émigration des mineurs en tant que phénomène universel, Driss El Yazami a appelé à une prise en compte du phénomène basée sur deux philosophies : «D’abord, le respect strict du droit international des droits de l’Homme et notamment de la CDE, ensuite, une approche transnationale impliquant les autorités publiques, les collectivités territoriales, la société civile, les institutions nationales des droits de l’Homme, les familles et les principaux concernés : les enfants.»

Ce séminaire financé par l’Agence andalouse de coopération internationale pour le développement (AACID) a été marqué par la participation d’une centaine d’acteurs dans le domaine des migrations dans la région euro-méditerranéenne.