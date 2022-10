Espagne : La justice poursuit son enquête sur le chef du Polisario

La justice espagnole poursuit son enquête sur la plainte déposée par l’opposant Fadel Breika contre le chef du Polisario. Le juge d’instruction du tribunal de l’Audience nationale, Santiago Pedraz a auditionné lundi, et pendant 90 minutes, Moulay Aba Bouzid, en sa qualité de témoin.

Le dissident, qui vit en Espagne, a expliqué au juge les séances de tortures et la détention arbitraire que lui et ses camarades de cellule, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan, avaient subies pendant des mois en 2019. La comparution du témoin Moulay Aba Bouzid a connu la présence de l’avocate de Fadel Breika et de l’avocat de Brahim Ghali.

Cette audition est une preuve attestant du refus de la justice espagnole d’accéder à la demande de la défense du chef du Polisario de classer cette affaire.

Pour rappel, le Polisario avait arrêté, en juin 2019, Fadel Breika, Mahmoud Zeidan et Moulay Aba Bouzid. Ils sont restés incarcérés, sans procès, jusqu’à leur libération en novembre de la même année. Fadel Breika a déposé sa plainte contre le chef du Polisario, quelques mois avant son hospitalisation à Logroño, en avril 2021, en catimini et sous une fausse identité.

Cette audition de Bouzid intervient deux semaines après la reconnaissance officielle par la direction du Polisario d'avoir commis des violations des droits de l'Homme contre la population des camps de Tindouf.